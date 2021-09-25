В Одесской области во время охоты мужчина застрелил своего товарища

В Одесской области во время охоты мужчина застрелил своего товарища

Мужчина пояснил, что целился в дичь.

В Одесской области 64-летний житель Сафьяновской ОТГ в субботу, 25 сентября, около 14:00 позвонил в полицию и сообщил, что во время охоты убил своего 49-летнего товарища. Пояснил, что, мол, целился в дичь, но случайно попал в приятеля.

Тело убитого мужчины, как свидетельствует фото, правоохранители нашли на открытой местности вблизи камыша. Смертельное ранение он получил в грудь, скончался на месте.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Оба охотничьи ружья изъяли, их направят на экспертизу. Тело умершего мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сообщили в Измаильском райотделе полиции Одесской области.

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64-летнего охотника доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, раньше на Буковине мужчина во время охоты случайно застрелил односельчанина. По его словам, пошел на охоту и услышал за деревьями шорох. Он подумал, что это дичь, и выстрелил. Когда подошел ближе, то узнал односельчанина, который был уже без признаков жизни.

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