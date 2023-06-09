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В Одесской области во время отдыха трагически погиб ребенок

В Одесской области во время отдыха трагически погиб ребенок

Спасатели обнаружили тело ребенка / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Тело обнаружили в 20 метрах от берега.

В Одесской области, в селе Сербка Березовского района, во время купания погиб 15-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

"Вместе со спасателями к поискам присоединились местные жители на собственных плавсредствах. К сожалению, на глубине 1,8 метра и расстоянии 20 метров от берега было обнаружено тело парня", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

По данным ГСЧС, с начала года на водоемах Украины погиб 351 человек, 23 из которых – дети.

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