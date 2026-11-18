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В Одесской области во время строительства укрытия просело здание лицея: что произошло
В поселке Лиманское Одесской области во время строительства укрытия дало усадку здание лицея. Теперь специалисты должны оценить состояние и определить, как завершить работы.
В поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области возникли проблемы при строительстве укрытия для местного лицея. Из-за проведения работ здание учебного заведения дало усадку.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер .
«При проведении строительных работ здание лицея дало усадку. Сейчас будет детально изучена имеющаяся документация и получены необходимые выводы экспертов», — отметил глава ОВА.
По словам Кипера, проблемы со строительством укрытия в учебном заведении остаются нерешенными уже длительное время.
Проект реализуют на средства государственной субвенции, а заказчиком строительных работ выступает местная община.
Глава области отметил необходимость как можно быстрее найти техническое решение, которое позволит укрепить здание лицея и завершить строительство защитного сооружения.
Причины усадки и масштабы возможных повреждений должны установить эксперты.
Информация о пострадавших в сообщении ОВА не содержится.
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