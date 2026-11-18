Строительство укрытия / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

В поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области возникли проблемы при строительстве укрытия для местного лицея. Из-за проведения работ здание учебного заведения дало усадку.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер .

Реклама

«При проведении строительных работ здание лицея дало усадку. Сейчас будет детально изучена имеющаяся документация и получены необходимые выводы экспертов», — отметил глава ОВА.

Реклама

По словам Кипера, проблемы со строительством укрытия в учебном заведении остаются нерешенными уже длительное время.

Проект реализуют на средства государственной субвенции, а заказчиком строительных работ выступает местная община.

Глава области отметил необходимость как можно быстрее найти техническое решение, которое позволит укрепить здание лицея и завершить строительство защитного сооружения.

Причины усадки и масштабы возможных повреждений должны установить эксперты.

Реклама

Информация о пострадавших в сообщении ОВА не содержится.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почему на пятом году войны укрытия в Киеве остаются проблемой

Почему правило двух стен больше не работает, где искать безопасные бомбоубежища в Киеве и почему в столице не хватает мобильных укрытий.

Новости партнеров

Новости партнеров