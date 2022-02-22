В Одесской области во время учений обнаружили оружие и лиц, которых ищет Интерпол

В Одесской области во время учений обнаружили оружие и лиц, которых ищет Интерпол

В регионе продолжаются учения.

В Одесской области во время учений обнаружили оружие и задержали людей, которых ищет Интерпол.

Об этом сообщает СБУ.

Во время учений силовики задержали двух человек, разыскиваемых Интерполом, обнаружили 9 единиц огнестрельного и холодного оружия, наркотики и психотропные вещества, 6 автомобилей, которые находились в розыске.

В настоящее время СБУ продолжает общие тренировки силовиков региона в связи со стратегическим расположением Одесской области и наличие важных объектов инфраструктуры. При координации антитеррористического центра при Управлении СБУ в Одесской области продолжаются учения.

К ним привлекли подразделения областных Управлений СБУ, Нацгвардии Украины, ВСУ, Нацполиции, Министерства чрезвычайных ситуаций, представителей органов власти и местного самоуправления.

Большие военные учения на Ровенском полигоне

Напомним, с 15 февраля в Одесской области стартовали контрдиверсионные учения. Тренировки охватили всю территорию региона и завершатся к началу марта.