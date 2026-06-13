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- Украина
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В Одесской области вода неожиданно стала "ржавой": что за аномалия и это ли безопасно — объяснил эколог
Ученый рассказал, что вызывает такую окраску.
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» вода в отдельных соленых водоемах приобрела коричневый и ржавый оттенок. Причиной стали микроорганизмы, активно размножающиеся в надсоленой воде с наступлением жары.
Об этом сообщил эколог и научный сотрудник парка Иван Русев.
По его словам, главным «архитектором» цвета является одноклеточная водоросль Dunaliella salina, приспособившаяся к жизни в экстремально соленой среде.
С повышением температуры воды и увеличением количества солнечного света водоросль начинает активно производить бета-каротин — природный пигмент оранжевого цвета. Это вещество защищает микроорганизмы от ультрафиолета.
Кроме водорослей, в соленых водоемах активно развиваются галофильные археи и бактерии, также влияющие на цвет воды.
Что будет дальше
Русев отметил, что нынешний коричневый оттенок является лишь промежуточным этапом. Со временем, когда вода прогреется еще сильнее, а концентрация соли из-за испарения станет экстремальной, цвет может перейти в фантастический ярко-розовый или красный.
Эколог подчеркнул, что такое явление естественно и не свидетельствует о загрязнении водоемов. Напротив, он демонстрирует сложные процессы в уникальной экосистеме Тузловских лиманов.
Напомним, из-за полномасштабной войны РФ против Украины экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса, а экоцид дельфинов приобрел катастрофические масштабы. Постоянные бомбардировки, взрывы мин и использование мощных сонаров военных кораблей планомерно уничтожают морскую фауну, в результате чего уникальные китообразные ежедневно теряют иммунитет и генетический потенциал к возрождению.
Только за первую половину июня на побережье заповедника зафиксировали масштабный мор животных: сначала на берег вынесло 22 дельфина, а во время последующего обследования пляжей ученые обнаружили еще 15 мертвых млекопитающих. Специалисты отмечают, что фиксируют каждый такой случай, как целенаправленное преступление России против природы.