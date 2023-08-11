В Одесской области водитель дважды переехал бездомную собаку, но полиция не составила протокол

В полиции говорят, если бы собака была чья-то, тогда протокол бы составили, а поскольку она беспризорная, то водитель якобы не нарушил закон, покинув место аварии.

В Одесской области водитель дважды переехал беспризорную собаку, но полиция не составила протокол.

Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

"9 августа мужчина переехал беспризорную собаку. Когда та заныла, она не остановилась, а сдала назад и повторно наехала на животное. Очевидцы пытались остановить водителя, однако тот скрылся. Свидетелем жестокого обращения с животным также стала тринадцатилетняя девочка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собаке 15 лет, она имеет клеймо, дружелюбная, стерилизованная и вакцинированная. Она всю жизнь жила на одной улице и имеет куратора, который заботился о ней.

Жители дома увезли животное в ветбольницу, где ему диагностировали перелом позвоночника и паралич задних лап. Искалеченная собака сейчас на обезболивающем и, по предварительным прогнозам, ходить уже не будет.

Свидетели происшествия и покровительница собаки Анна Рассамахина заявили об этом случае в полицию. Но там отказались составлять протокол.

"Логика такая: вот если бы собака была чья-то, тогда протокол бы составили. А поскольку она бездомная, то водитель якобы не нарушил закон, оставив место аварии, и вообще не совершил в отношении собаки ничего такого — он же ее не бил", — сообщает UAnimals.

Полиция отказалась составлять протокол

Зоозащитники напоминают: жестокое обращение с животными, в том числе с беспризорными животными, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

UAnimals требует, чтобы полиция привлекла преступника к ответственности. И подали заявление от имени организации.

Напомним, в Киевской области владелицу приюа подозревают в жестоком обращении с собаками.

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