В Одесской области водитель легковушки на полной скорости влетел в постамент танка: есть погибшие

В Одесской области водитель легковушки на полной скорости влетел в постамент танка: есть погибшие

В результате происшествия погиб 51-летний водитель автомобиля.

В Беляевке Одесской области водитель легковушки на полной скорости влетел в бетонный постамент танка. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Атамана Головатого. Там водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и влетел в бетонный постамент. Удар был такой силы, что передняя часть авто буквально превратилась в груду металла.

В результате происшествия погиб 51-летний водитель. На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, что в Днепре водитель ВАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика и его собаку. А под Киевом водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку.

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