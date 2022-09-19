В Одесской области водитель протаранил дом: разбил автомобиль и убил пассажира (фото)

Ночью в Болграде произошло смертельное ДТП.
29-летний житель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, уехал с дороги и въехал в стену жилого дома.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В результате аварии пострадали водитель и двое его товарищей, находившиеся в машине. Младший по возрасту пассажир от полученных травм погиб. Остальные двое мужчин находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами и другими травмами.
Водителя проверили на содержание алкоголя в организме – он был нетрезв.
Следователи проводят досудебное расследование производства по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в Винницкой области авто сбило насмерть двух парней 19 и 20 лет.
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