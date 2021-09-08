В Одесской области водитель раздавил мужчину, который лежал на дороге

В Одесской области водитель раздавил мужчину, который лежал на дороге

60-летний мужчина скончался на месте.

На трассе Одесса-Рени автомобиль Ford наехал на 60-летнего мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

36-летнего водителя проверили на содержание алкоголя в крови: результат теста показал, что он находился в нетрезвом состоянии.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти потерпевшего. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе 15-летний парень на мопеде на большой скорости сбил школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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