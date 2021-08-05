В Одесской области водитель разнесла лавку с арбузами: есть пострадавшие (фото)

В Одесской области водитель разнесла лавку с арбузами: есть пострадавшие (фото)

Водителя, а также 16-летнюю девушку забрала "скорая".

По дороге из Одессы в Санжейку 32-летняя водитель KIA въехала в лавку с бахчевыми культурами. Пострадала 16-летняя девушка, которая там находилась, и сама автоледи. Обоих забрала "скорая".

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Женщина, совершая обгон транспортных средств, двигавшихся впереди нее, не справилась с управлением.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на иномарке насмерть сбил двух человек которые ехали на велосипеде.

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