В Одесской области водитель разнесла лавку с арбузами: есть пострадавшие (фото)

Водителя, а также 16-летнюю девушку забрала "скорая".
По дороге из Одессы в Санжейку 32-летняя водитель KIA въехала в лавку с бахчевыми культурами. Пострадала 16-летняя девушка, которая там находилась, и сама автоледи. Обоих забрала "скорая".
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Женщина, совершая обгон транспортных средств, двигавшихся впереди нее, не справилась с управлением.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на иномарке насмерть сбил двух человек которые ехали на велосипеде.