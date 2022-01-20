В Одесской области водитель, сбивший четырех пешеходов, отделался штрафом в 850 грн

В Одесской области водитель, сбивший четырех пешеходов, отделался штрафом в 850 грн

Мужчина признал свою вину.

В селе Лиманка (Одесская область) водитель наехал на четырех пешеходов. Мужчину приговорили к 850 грн штрафа.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Событие произошло 21 октября 2021 года в 10:00. Водитель Nissan ехал задним ходом и не убедился в безопасности своих действий. Он сбил четырех пешеходов.

В деле отметили, что за рулем находился заместитель директора обслуживающего кооператива ЖК "Люстдорф" Вадим Николаенко. Действия мужчины рассматривали как административное правонарушение по ст. 124 КУоАП. Его признали виновным и оштрафовали на 850 гривен. Мужчина вину признал.

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Ранее стало известно, что в Одессе мужчина отсудил около 87 тысяч гривен за поврежденную деревом иномарку.

А во Львове автомобилист отсудил у коммунальщиков деньги за поврежденный автомобиль. В феврале прошлого года на его машину с крыши упала глыба из льда и снега. Суды длились год.

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