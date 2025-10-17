- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 628
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одесской области водитель снес блокпост: погибли двое военных
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одесском районе — водитель не заметил блокпост. Есть жертвы.
Сегодня, 17 октября, на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман произошло смертельное ДТП. Погибли два военнослужащих.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
«63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, находившихся у передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил. К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй — в „скорой“ дорогой в больницу», — говорится в сообщении ведомства.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.
На участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта.
