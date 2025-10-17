ТСН в социальных сетях

Украина
628
В Одесской области водитель снес блокпост: погибли двое военных

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одесском районе — водитель не заметил блокпост. Есть жертвы.

Анастасия Павленко
Полиция расследует аварию

Полиция расследует аварию / © МВС Украины в Telegram

Сегодня, 17 октября, на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман произошло смертельное ДТП. Погибли два военнослужащих.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, находившихся у передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил. К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй — в „скорой“ дорогой в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

На участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта.

Напомним, в Одессе водитель автомобиля сбил супругов, которые переходили дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину доставили в больницу.

