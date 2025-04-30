В Одесской области водитель совершила ДТП: разбитые автомобили и погибший мужчина

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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Смертельное ДТП произошло на автодороге М-14 сообщением Одесса — Николаев, в пределах села Визирка.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota, совершая обгон, спровоцировала аварию с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.

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В результате ДТП один водитель легковушки погиб. Еще двое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле.