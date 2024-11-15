В Одесской области водитель трактора не заметил, что раздавил ребенка

Злоумышленник сел за руль в нетрезвом состоянии.

На обочине дороги в селе Заможное Новоборысовской громады было обнаружено тело местного подростка без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 15-летнего парня сбил трактором 45-летний житель соседнего села.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был нетрезв. Мужчина объяснил, что ехал от брата, у которого выпил, и не заметил, что сбил человека.

Тело парня доставлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Транспортное средство у правонарушителя изъято.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

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