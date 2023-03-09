Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области водитель убил пассажира, потому что тот стучал по сиденью

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
3838
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области водитель убил пассажира, потому что тот стучал по сиденью

Фото: pixabay.com

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В Одесской области водитель убил знакомого, потому что тот стучал по сиденью машины. За это преступление он отсидит 6 лет в тюрьме.

Об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда Одесской области.

По словам водителя, он вез знакомого в поселок Котовского. Пассажир был пьян. По дороге стал стучать ногами по сиденью. Тогда водитель остановился, вытащил товарища из автомобиля и избил.

От полученных травм через неделю пострадавший скончался в больнице.

Подсудимый гражданин Молдовы ранее судим не был.

Напомним, что в Житомирской области осудили родителей, которые убили и сожгли тело своей 5-летней дочери.

Тем временем в Одесской области мужчина зарезал жену после ссоры.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3838
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация