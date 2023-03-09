В Одесской области водитель убил пассажира, потому что тот стучал по сиденью

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
В Одесской области водитель убил знакомого, потому что тот стучал по сиденью машины. За это преступление он отсидит 6 лет в тюрьме.
Об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда Одесской области.
По словам водителя, он вез знакомого в поселок Котовского. Пассажир был пьян. По дороге стал стучать ногами по сиденью. Тогда водитель остановился, вытащил товарища из автомобиля и избил.
От полученных травм через неделю пострадавший скончался в больнице.
Подсудимый гражданин Молдовы ранее судим не был.
Напомним, что в Житомирской области осудили родителей, которые убили и сожгли тело своей 5-летней дочери.
Тем временем в Одесской области мужчина зарезал жену после ссоры.
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