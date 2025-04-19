В Одесской области водитель устроил ДТП и убил собственную жену

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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В Одесской области 48-летний водитель столкнулся с рейсовым автобусом. В момент ДТП в легковушке находилась жена виновника аварии — она погибла.

Об этом сообщили в полиции региона.

«48-летний житель Старокозацкой громады, съезжая на легковом автомобиле с главной дороги на второстепенную, во время поворота налево был рассеян и не пропустил рейсовый автобус под управлением 36-летнего жителя Болградского района, который ехал во встречном направлении и имел преимущество в движении», — говорится в сообщении.

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В результате столкновения погибла 48-летняя жена водителя легковушки, которая находилась на пассажирском сиденье. Водителя автомобиля доставили в больницу с переломами ребер. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Собрав выводы ряда судебных экспертиз и другие доказательства, следователи выдвинули автомобилю обвинения. Правонарушителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Вышгороде Киевской области 52-летний водитель наехал на женщину и ее пятилетнего сына, пересекавших пешеходный переход. Впоследствии мать скончалась в больнице.