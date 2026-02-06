- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одесской области водитель во время дорожных работ переехал насмерть коллегу
Мужчина попал под колеса трактора в одном из сел в Одесской области. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.
В Одесской области в одном из населенных пунктов Балтской громады во время посыпания дороги песком произошла трагедия.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Предварительно установлено, что 37-летний вождь трактора с телескопическим погрузчиком наехал на своего 47-летнего коллегу, который выпал из ковша с песком в передней части транспортного средства», — говорится в сообщении.
Пострадавший скончался до приезда медиков. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он находился в нетрезвом состоянии.
Водитель задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
