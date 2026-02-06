В Одесской области водитель во время дорожных работ переехал насмерть коллегу

47-летний мужчина выпал из ковша трактора и погиб под колесами техники

В Одесской области в одном из населенных пунктов Балтской громады во время посыпания дороги песком произошла трагедия.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Предварительно установлено, что 37-летний вождь трактора с телескопическим погрузчиком наехал на своего 47-летнего коллегу, который выпал из ковша с песком в передней части транспортного средства», — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался до приезда медиков. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он находился в нетрезвом состоянии.

Водитель задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

