Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области водитель во время дорожных работ переехал насмерть коллегу

Мужчина попал под колеса трактора в одном из сел в Одесской области. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.

Автор публикации
Анастасия Павленко
47-летний мужчина выпал из ковша трактора и погиб под колесами техники

В Одесской области в одном из населенных пунктов Балтской громады во время посыпания дороги песком произошла трагедия.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Предварительно установлено, что 37-летний вождь трактора с телескопическим погрузчиком наехал на своего 47-летнего коллегу, который выпал из ковша с песком в передней части транспортного средства», — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался до приезда медиков. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он находился в нетрезвом состоянии.

Водитель задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и кроссовера Kia Sorento. В результате столкновения пострадали 18 человек.

