В Одесской области военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море: фото

Военные моряки обнаружили пострадавших, помогли подняться на борт, оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.

Экипаж одного из катеров ВМС ВС Украины провел поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде. Семью из четырех гражданских лиц, среди которых был один ребенок, на надувном плавсредстве отнесло более двух морских мили от побережья Одесщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Военные моряки обнаружили пострадавших, помогли подняться на борт, предоставили необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.

"К сожалению, подобные случаи не такая уж редкость, особенно в курортный сезон. Поэтому в который раз напоминаем – на побережье Черного моря сохраняется повышенная минная опасность, в результате развязанной России войны к берегу может прибить не только морские мины, но и другие, часто малозаметные взрывоопасные предметы. Призываем граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, где организовано дежурство спасательных служб", – обратились к гражданам военные моряки.

Военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море / Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Отмечается, что военнослужащие ВМС ВСУ вынуждены отвлекаться от боевых задач на спасение отдыхающих.

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