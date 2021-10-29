В Одесской области "волонтеры" выманили у пенсионера 15 тысяч долларов

В Одесской области "волонтеры" выманили у пенсионера 15 тысяч долларов

Одна из аферисток уже задержана.

В Одесской области задержали 33-летнюю жительницу пригорода, подозреваемую в краже сбережений 83-летнего жителя Балты.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Как отметили в полиции, к заявителю подошли две женщины и предложили ему социальную помощь в иностранной валюте. Они передали ему сувенирные банкноты по 500 евро, попросили у мужчины 400 долларов и похитили оставшиеся сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.

По словам 83-летнего жителя Балты, "волонтерки из благотворительного фонда" похитили из его дома пятнадцать тысяч долларов.

Как сообщили в полиции, женщину поместили под домашний арест, а ее предполагаемую сообщницу разыскивают.

В полиции отметили, что хотя женщины были в медицинских масках, правоохранители установили личность одной из них и задержали. Из дома фигурантки изъяли часть денег и ценности, которые она приобрела на украденные деньги.

Женщине объявили подозрение по ч.2 ст.190 и ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе женщина перевела "итальянцу" 217 тысяч гривен, потому что хотела встретиться.

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