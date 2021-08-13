В Одесской области восстанавливают дорогу, что ведет к границе с Молдовой

В Одесской области восстанавливают дорогу, что ведет к границе с Молдовой

В Одесской области завершился ремонт очередного участка на трассе регионального значения Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка.

9-километровый участок, от села Ангелиновка к Розалевка, отремонтировала компания "Автомагистраль-Юг".

Об этом сообщает официальная Facebook-страница президентской программы "Большая стройка".

Обновленный отрезок дороги граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, соединяющим села Степановку и Розалевку.

До недавнего времени дорогу Р-33, ведущую из Винницы к молдавской границе в Кучурганах, называли одним из самых изношенных региональных путей. Ее плановое восстановление началось по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В 2020 году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, общей протяженностью 77 км. В 2021 году отремонтируют 3 участка, протяженностью 35 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух ведутся проектные работы - 43 км", - говорится в сообщении.

Полностью отремонтировать дорогу Р-33 планируют в 2022 году.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что к концу 2021 года в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского построят и отремонтируют 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местного.

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