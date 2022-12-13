В Одесской области возобновили электроснабжение: свет продолжат выключать не по графику

Возобновлено электроснабжение для всех жителей области.

В Одессе во вторник, 13 декабря, продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В области – экстренные.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Одесские электросети.

"Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

По данным одесского ДТЭК, на 12 декабря возобновили электроснабжение для всех жителей области. ️Впрочем, продолжаются экстренные отключения. Ситуацию усложняют аварии из-за перегрузки электросетей.

Ситуация с электроэнергией в Одесской области

Россия атаковали Одесщину дронами в ночь на 10 декабря. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области ввели экстренные отключения.

Всего без света осталось полтора миллиона человек. Энергетики сообщили, что времени на восстановление энергообъектов понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

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