В Одесской области возобновление энергообъектов может затянуться на два-три месяца — департамент ОВА

Ситуация очень сложная. Без света осталась Одесса и почти весь Одесский район. Энергетики сделали все возможное и невозможное, чтобы подать напряжение на объекты критической инфраструктуры.

Об этом в сообщении в Facebook сообщает департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА.

По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца.

«Мы понимаем, насколько сложно столь долгое время находиться без электроснабжения. Особенно тем семьям, чье жилье полностью на электроснабжении, у кого малые дети или родные преклонных лет. Именно поэтому обращаемся к вам с просьбой, если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы можете временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать», — говорится в сообщении.

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Со своей стороны энергетики и органы власти будут интенсивно работать над восстановлением инфраструктуры.

«Мы будем систематически и оперативно информировать вас о прогрессе в обновительных работах. После их завершения, энергокомпания будет пытаться включать свет хотя бы на небольшое время. Напоминаем, когда в ваших домах появится электроэнергия, не включайте одновременно утюги, бойлеры, чайники или электроплиты в розетку. Это спровоцирует новые аварийные ситуации и вы можете остаться без света подольше», – резюмируют чиновники.

Ситуация со светом в Одессе

Из-за ночных обстрелов Одесщина оказалась без электроэнергии.

Ранее в городе начали происходить экстренные отключения света. Это назвали необходимым шагом, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

А после того, что РФ 5 декабря осуществила восьмой массированный ракетный обстрел Украины, больше всего пострадала Одесская область в сфере электроснабжения.

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