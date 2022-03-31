В Одесской области возобновляют движение пригородных поездов в Белгород-Днестровский: расписание

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение пригородных поездов в Одесской области.

"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе и с целью улучшения обслуживания пассажиров региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная", — говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать по следующему графику:

отправление из Одессы с 1 апреля в 08:44 и с 31 марта в 17:43, прибытие на станцию Белгород-Днестровский в 11:25 и 20:24 соответственно;

отправление со станции Белгород-Днестровский с 1 апреля в 05:08 и 16:45, прибытие на станцию Одесса-Главная в 07:53 и 19:21 соответственно.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов за 10 дней до отправки.

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