В Одесской области "возродился" еще один морской порт, чтобы экспортировать украинское зерно (фото)

Первое с начала войны судно уже прибыло под погрузку подсолнечного шрота.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "МТП "Южный".

Отмечается, что 29 августа судно Fulmar S было пришвартовано к 6 причалу. Оно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов. В ГП "МТП "Южный" отмечают, что это важное для страны и предприятия событие помогает видеть положительные перспективы в восстановлении грузовых перевозок.

"Мы понимаем важность возобновления экспорта украинской аграрной продукции. Коллектив предприятия ожидал судна, готовился к переработке и с воодушевлением выполняет все работы. На балкер "Fulmar S" будет нагружено 9500 тонн шрота. Морской торговый порт "Южный" эффективно перерабатывает грузы украинских экспортеров для выполнения условий "зернового соглашения" и поддержки украинской экономики", — сказал Александр Олейник, директор ГП "МТП "Южный".

Отметим, уже 44 судна с украинской агропродукцией направлены в 15 стран мира, а Украина получила еще 70 заявок на прибытие судов для загрузки.

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