В Одесской области – вспышка скарлатины: уже есть летальный случай

В Одесской области наблюдается рост заболеваемости скарлатиной, который связывается с очередным циклическим подъемом.
В Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины и летальный случай из-за этой болезни.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
В этом году в регионе зарегистрирован 61 случай скарлатины среди детей, в том числе – 1 летальный случай от осложнений.
В 2023 году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году. В основном болели дети до 17 лет (97%). Наиболее уязвимой среди них, как и в прошлые годы, была возрастная группа – 5-9 лет (56%).
Последний циклический подъем регистрировался в 2014 году, когда заболело 355 человек.
Как лечить
По словам медиков, специфическое лечение скарлатины отсутствует. Диагноз основан на эпидемиологических данных, характерной клинической картине и лабораторных исследованиях.
Профилактика заболевания заключается в раннем обнаружении и изоляции источника инфекции. Больным скарлатиной следует находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если антибиотик не был назначен, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.
Ранее сообщалось, что в Одесской области скончались двое детей.
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