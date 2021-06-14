В Одесской области вторые сутки разыскивают без вести пропавших двух несовершеннолетних девочек (фото, приметы)

Школьницы не выходят на связь с 12 июня.

В Одесской области пропали две несовершеннолетние девочки: 16-летняя Рубина Бузика и 15-летняя Татьяна Янчева. Еще 12 июня они ушли из дома и все еще не вернулись.

Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Так, на связь школьницы не выходят уже второй день. Поисками девочек занимаются правоохранители, волонтеры и общественность.

Приметы Рубины Бузики: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, длинные черные волосы, карие глаза. Была одета в светло-голубые джинсы, белую футболку и белые кроссовки.

Приметы Татьяны Янчевой: рост — 160 сантиметров, худощавая, длинные темные волосы, карие глаза. Была одета в синие джинсы, белую футболку и черные кроссовки.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, просим позвонить в отделение полиции № 1 Болградского РВП по телефону (048 445) 3-11-72 или по спецлинии "102", — подчеркнули в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, что в Киевской области при загадочных обстоятельствах пропал 21-летний военный. Родные ищут парня уже третий месяц.

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