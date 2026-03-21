В Одесской области выпустили в природу редкую краснокнижную сову (фото)

Сипуха / © Facebook/Иван Русев

В Нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области выпустили в дикую природу сипуху — один из самых редких видов сов в Украине. Птица прошла реабилитацию после ранения и вернулась в естественную среду.

Об этом сообщил доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Птицу несколько месяцев назад нашли раненой и передали на реабилитацию в Станцию юннатов в Измаиле. После восстановления сипуху перевезли в нацпарк, где ее успешно выпустили в естественную среду.

«Сейчас мы привезли ее в нацпарк и уже выпустили в дикую природу. Она прекрасно полетела и осматривала с высоты птичьего полета большие пространства своего будущего дома», — написал Русев.

Это не первый подобный случай: ранее в «Тузловских лиманах» уже выпускали еще одну сипуху, которую передали волонтеры.

Сипуха — один из 13 видов сов, встречающихся в Украине, и одновременно один из самых редких. Вид занесен в Красную книгу Украины со статусом «исчезающий». Эти птицы имеют характерный сердцевидный лицевой диск и по размеру похожи на голубя. Размах их крыльев может достигать около 90 сантиметров.

Специалисты отмечают, что сипухи играют важную роль в природе, ведь за год одна семья способна уничтожить тысячи грызунов, в том числе больных и ослабленных, которые являются носителями возбудителей опасных для людей болезней. В то же время численность вида резко сокращается из-за негативного влияния человека, и сейчас существует реальная угроза его исчезновения.

«Есть различные факторы, которые влияют на численность этого вида, преимущественно негативное антропогенное воздействие в разных направлениях. В настоящее время их численность достигла критических значений, за которыми стоит угроза исчезновения вида», — добавил ученый.

