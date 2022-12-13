В Одесской области взорвался газовый баллончик на 19-м этаже: образовалась дыра в квартире (фото)

В селе Лески в Одесской области в квартире на 19-м этаже взорвался туристический газовый баллончик. В результате взрыва разрушилась фасадная стена и окна, там образовалась дыра.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Погибших и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

На фото с места происшествия видно, что плитка с газовым туристическим баллончиком стояла на электрической плите на кухне.

В ГСЧС в очередной раз обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила личной безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, создающих потенциальную угрозу.

Напомним, в Киеве на Оболони в воскресенье, 11 декабря, раздался взрыв в многоэтажке. В квартире на 9-м этаже взорвался газовый баллон. Люди не пострадали, а вот окна выбило.

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