В Одесской области взорвался жилой дом: под завалами оказались два человека (фото)

Спасатели говорят, что загорелась и взорвалась газовая смесь.
В Одесской области ночью 13 октября взорвался жилой дом. Вспыхнула газовоздушная смесь. В результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, происшествие случилось около 02:20 в поселке Большая Михайловка. Там произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. По данным спасателей, загорелась газовоздушная смесь.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования.
"В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и сожитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести. В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка в квартире, повреждена межквартирная стена, двери и окна. Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом.