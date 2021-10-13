В Одесской области взорвался жилой дом: под завалами оказались два человека (фото)

В Одесской области взорвался жилой дом: под завалами оказались два человека (фото)

Спасатели говорят, что загорелась и взорвалась газовая смесь.

В Одесской области ночью 13 октября взорвался жилой дом. Вспыхнула газовоздушная смесь. В результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, происшествие случилось около 02:20 в поселке Большая Михайловка. Там произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. По данным спасателей, загорелась газовоздушная смесь.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования.

"В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и сожитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести. В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка в квартире, повреждена межквартирная стена, двери и окна. Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом.

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