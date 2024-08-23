В Одесской области юноша принес домой гранату: его госпитализировали в тяжелом состоянии

Украинцев снова призвали не трогать опасные находки.

В Одесской области в одном из сел Нербайской общины подросток нашел взрывоопасные предметы и принес домой и оставил в подсобном помещении. Вчера вечером, 22 августа, парень начал разбирать предметы и один из них взорвался.

Об этом сообщает в полиции Одесской области.

В результате взрыва юноша получил минно-взрывные травмы, политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелые травмы рук. Он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.

"Из домовладения правоохранители изъяли найденные парнем предметы, в том числе фрагменты, вероятно, от артиллерийского снаряда", — указано в сообщении.

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Правоохранители сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В рамках производства назначены экспертизы. Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия.

В Одесской области юноша принес домой гранату, впоследствии взорвавшуюся

Правоохранители еще раз призвали не трогать опасные находки, а сообщать о них на спецлинии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или Национальной полиции по номеру 102.

Напомним, 17 августа, неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы изъяли ручную гранату Ф-1.

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