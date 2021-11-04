В Одесской области за сутки от COVID-19 умер 71 человек: статистика на 4 ноября

Болезнь продолжает уносить жизни украинцев.
В Одесской области за сутки, 3 ноября, выявили 1899 случаев COVID-19, 71 человек умер от осложнений и 693 пациента выздоровели.
Об этом сообщили на сайте Минздрава.
Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:
- заболели 199 786 человек,
- выздоровел 151 731 пациент,
- умерли 4 218 граждан,
- болеют 199786 жителей региона.
В Украине по состоянию на утро 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев коронавируса (это новый максимум за все время пандемии), в течение суток от COVID-19 умерло 699 человек, 12 464 пациента выздоровели.
С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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