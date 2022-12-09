В Одесской области за сутки отравились угарным газом 7 детей из разных семей

Семь детей из разных семей отравились угарным газом на протяжении последних суток в Одесской области. Пострадавшим от 5 до 15 лет, говорится в ТСН.

Двое пострадали из-за неисправной печи, еще трое малышей – из-за использования газовой горелки для обогрева, остальные – из-за неправильного использования камина на дровах. Дети в больницах находятся в состоянии средней тяжести.

Всего в Одесской области с начала недели от отравления угарным газом пострадали 11 человек. Все потерпевшие во время обесточивания грелись своими силами или готовили еду на газовых баллонах. Используя их, люди пренебрегают правилами безопасности или просто не знают их, говорят спасатели.

На этой неделе в одной из многоэтажек взорвалась туристическая горелка. Еще возник пожар, в котором погибла пенсионерка, потому что заснула возле непогашенной свечи.

Одесские спасатели призывают соблюдать правила безопасности при использовании генераторов, газовых горелок и самодельных блоков питания. А еще – обязательно иметь дома огнетушитель. "Только за последний месяц произошло 111 пожаров из-за аварийного режима работы электрооборудования, простыми словами, из-за короткого замыкания, потому что сейчас из-за отключения света происходит перепад напряжения и когда возвращающийся свет любой электропредмет может быть опасным", — сообщает местный представитель ГСЧС Марина Мартыненко.

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