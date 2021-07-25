В Одесской области забросали "коктейлями Молотова" продуктовый магазин

Тушить пожар помогли местные жители.
В Болграде Одесской области неизвестные пытались сжечь частный продуктовый магазин на улице 25-го Августа.
Об этом « Думской» сообщили источники в полиции.
Бутылки с зажигательной смесью летели в дом, где расположен магазин, и в ворота вокруг территории. Сообщается, что здесь проживает и владелица торговой точки.
"Возгорание на площади 2 квадратных метра потушили местные жители, не дожидаясь пожарных", — отмечает издание.
Расследованием занялась полиции, с места преступления изъяли пластиковую бутылку с горючей смесью и записи с камеры видеонаблюдения.
Дело внесены в реестр по статье 194 ч.2 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, что 18 июля в полицию поступило сообщение от 28-летней жительницы села Клишковцы о том, что родной брат намеренно поджег квартиру, в котором находилась ее 4-летняя дочь.