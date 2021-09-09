В Одесской области задержали иностранца, причастного к террористам "Исламского государства"

Интерпол разыскивал его за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Он нелегально находился в нашей стране.
Об этом сообщили в четверг, 9 сентября, в пресс-службе СБУ.
В сообщении уточнили, что человек является выходцем из Центральной Азии. Его разыскивал Интерпол за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Турции, где его завербовали члены международной террористической организации "Исламское государство".
"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства ", — сообщили в СБУ.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Напомним, ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула, которые унесли жизни десятков человек.