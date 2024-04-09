В Одесской области задержали коллаборантку из "партии Шария": потрясающие детали

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины вблизи Одессы задержала женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российской разведкой и попытке сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом 9 апреля сообщили в СБУ.

Там рассказали, что вблизи Одессы задержана коллаборантка, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла Путина в соцсетях. Злоумышленница скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаева.

По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария " и сотрудничала с российской разведкой. По указанию врага, она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, воюющие против нашего государства.

По данным следствия, коллаборантка поддерживала связь с оккупантами из-за своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения РФ выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ. Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка увязывала его с представителем российской спецслужбы.

Также коллаборантка получала от него перечень актуальных тем, которые должна "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них гонорар. Во время обыска у задержанной изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые она использовала в взрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове Служба безопасности задержала инженеров-проектировщиков, которые за деньги из России помогали подключить Запорожскую АЭС к "Росатому".

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