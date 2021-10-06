В Одесской области задержали молдованина с коллекцией старинных монет

Таможенники не пропустили нумизматическую коллекцию, которую иностранец пытался вывезти из страны.

На пункте пропуска Маяки-Удобное-Паланка одесские таможенники совместно с сотрудниками СБУ в Одесской области во время таможенного контроля обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы два нумизматические альбома.

Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, иностранец пытался скрыть свое "сокровище" среди личных вещей в салоне транспортного средства.

Нумизматическая коллекция состояла из 159 монет серебристого цвета, отчеканенных в период 1800-1930 годов. Монетами были заполнены два альбома. Разрешительных документов на перемещение за пределы Украины культурных ценностей у гражданина Молдовы не было.

"Законодательством предусмотрено, что монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и бумажные денежные знаки, изготовленные до 1960 года, при вывозе из Украины нуждаются в соответствующем разрешении, которое выдают органы Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины", — напомнили таможенники.

Точную стоимость монет с изъятой коллекции и их принадлежность к культурным и историческим ценностям должна определить экспертиза. Пока нарушителю выписали протокол о нарушении таможенных правил по признакам части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска "Шегини-Медика" у 51-летнего мужчины конфисковали автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 выпуска, который он пытался ввезти на территорию Украины.

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