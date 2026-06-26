В Одесской области задержали мужчин, которые зарабатывали на военных из СОЧ: что известно

В Одесской области разоблачили схему вымогательства денег у военных / © Государственное бюро расследований

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В Одесской области задержали военного и иностранца, которые требовали у бойцов по 8,5 тысячи долларов. За эти деньги они обещали помочь вернуться на службу самовольно покинувшим часть (СОЧ).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что за деньги подельники обещали договориться с руководством части, чтобы военным разрешили служить дальше и забыли о СОЧ. Если же бойцы отказывались платить, им угрожали отправкой на фронт или уголовным делом.

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«19 июня 2026 года работники ДБР задержали обоих подельников сразу после получения дежурной части оговоренной суммы», — отметили в ДБР.

Задержанным доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 3 статьи 369-2 УК Украины).

В Одесской области разоблачили схему вымогательства денег в военных / © Государственное бюро расследований

Суд оставил подозреваемых под стражей, но они могут получиться, если внесут залог — 3,3 миллиона гривен. Если их вину докажут, им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Делами занимается Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

В Одесской области разоблачили схему вымогательства денег в военных / © Государственное бюро расследований

В Одесской области разоблачили схему вымогательства денег в военных / © Государственное бюро расследований

В Одесской области разоблачили схему вымогательства денег в военных / © Государственное бюро расследований

Напомним, на Волыни разразился коррупционный скандал с участием руководства Луцкого городского ТЦК и СП. Исполняющий обязанности начальника задержали по подозрению во взяточничестве за снятие военнообязанного с учета.

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