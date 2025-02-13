В Одесской области задержали мужчину, который до смерти избил 3-летнего ребенка из-за плача

В Одесской области задержан 19-летний парень по подозрению в убийстве трехлетнего мальчика. Он якобы избил ребенка из-за того, что тот плакал.

Об этом 13 февраля сообщили в полиции региона.

Ребенок скончался в реанимационном отделении местной больницы.

"Сожитель матери мальчика, который присматривал за ним, пока женщина работала, пытался заверить правоохранителей, что у ребенка пошла кровь из носа и поэтому он потерял сознание. Однако те установили, что мужчина избил малыша, потому что тот плакал и не хотел успокаиваться", — сообщили детали правоохранители.

Предварительно мальчик умер от кровоизлияния, вызванного повреждением внутренних органов и переломов ребер. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи задержали 19-летнего фигуранта, решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка — это п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, за что грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Черкасской области водитель сбила насмерть мать с коляской.

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