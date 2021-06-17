В Одесской области задержали опасную аферистку: расспрашивала детей и обворовывала дома

Женщина скрывалась от следствия несколько месяцев.

В Черноморске сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнюю аферистку.

Как сообщили в прессслужбе полиции Одесской области, женщина скрывалась от следствия несколько месяцев, переезжая из города в город.

По данным следствия, правонарушительница подслушивала на игровых площадках имена детей, а потом подходила к ним и представлялась знакомой мамы, которая якобы просила передать деньги или драгоценности.

Некоторые дети вели аферистку домой, и отдавали ей имущество.

Таким образом женщина обманула 9-летнюю одесситку и трех девочек в возрасте от 9 до 12 лет с Черноморская, а также 7-летних мальчика и девочку с Авангардовской общины.

Кроме того, правоохранители утверждают, что она причастна к кражам из раздевалки одесского спорткомплекса. Из сумок двух посетительниц она похитила кошелек с несколькими тысячами гривен и гаджет.

Действия задержанного квалифицировали по 185 и 190 статьям Уголовного кодекса (кража и мошенничество).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области — в Болграде — уборщица в школе похищала мобильные телефоны у детей.

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