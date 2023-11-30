В Одесской области задержали врача, который помогал "освобождать" уклонистов от службы

Его поймали непосредственно при получении средств на создание фейковых справок.

Правоохранители в Одесской области задержали врача, который изготовлял фиктивные документы для освобождения от службы. Такая "услуга" стоила 5500 долларов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Деньги, которые врач в Одесской области получил за помощь ухилянту

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Врач Военно-медицинского клинического центра Южного региона получил подозрение по факту "получения неправомерной выгоды должностным лицом". По данным следствия, мужчина организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о наличии у военнослужащих болезни, являющейся основанием для освобождения от службы в рядах ВСУ и других военных формированиях Украины. Свою "работу" медик оценил в 5500 грн.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, пограничники совместно с правоохранителями "прикрыли" еще один канал переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Задержан организатор сделок и два его "клиента".

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