В Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" выехать в Молдову мужчинам призывного возраста

В настоящее время проверяют причастность к этой мошеннической схеме работников правоохранительных органов.
В Одесской области ДБР обнаружило очередной канал незаконной переправки мужчин через границу.
Следователи Теруправления ДБР Николаева разоблачили двух жителей Одесщины, которые организовали незаконный бизнес и помогали уехать в Молдову мужчинам призывного возраста. За свои услуги они брали по 4500 долларов с "клиента".
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Сотрудники ДБР задержали злоумышленников вблизи государственной границы после получения денег от очередного заказчика.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.
Также проверяют информацию об участии в нелегальном бизнесе сотрудников правоохранительных органов Одесской области.
Напомним, российские кафиры ракетами обстреляли Одесскую область.
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