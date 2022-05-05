В Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" выехать в Молдову мужчинам призывного возраста

В Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" выехать в Молдову мужчинам призывного возраста

В настоящее время проверяют причастность к этой мошеннической схеме работников правоохранительных органов.

В Одесской области ДБР обнаружило очередной канал незаконной переправки мужчин через границу.

Следователи Теруправления ДБР Николаева разоблачили двух жителей Одесщины, которые организовали незаконный бизнес и помогали уехать в Молдову мужчинам призывного возраста. За свои услуги они брали по 4500 долларов с "клиента".

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Сотрудники ДБР задержали злоумышленников вблизи государственной границы после получения денег от очередного заказчика.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Также проверяют информацию об участии в нелегальном бизнесе сотрудников правоохранительных органов Одесской области.

Напомним, российские кафиры ракетами обстреляли Одесскую область.

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