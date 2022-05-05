Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" выехать в Молдову мужчинам призывного возраста

Дата публикации
Просмотры
1046
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" выехать в Молдову мужчинам призывного возраста

ДБР

В настоящее время проверяют причастность к этой мошеннической схеме работников правоохранительных органов.

В Одесской области ДБР обнаружило очередной канал незаконной переправки мужчин через границу.

Следователи Теруправления ДБР Николаева разоблачили двух жителей Одесщины, которые организовали незаконный бизнес и помогали уехать в Молдову мужчинам призывного возраста. За свои услуги они брали по 4500 долларов с "клиента".

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

©

Сотрудники ДБР задержали злоумышленников вблизи государственной границы после получения денег от очередного заказчика.

©

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

©

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Также проверяют информацию об участии в нелегальном бизнесе сотрудников правоохранительных органов Одесской области.

Напомним, российские кафиры ракетами обстреляли Одесскую область.

Читайте также:

Следующая публикация