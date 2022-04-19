В Одесской области задержан иностранец, фотографировавший военные позиции

В Одесской области Нацгвардия задержала мужчину, который фотографировал местонахождение блокпоста.

Правоохранители также проверили его телефон. В смартфоне были представлены снимки с другими блокпостами и боевыми позициями.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

Отмечается, мужчина оказался гражданином Молдавии. Зачем он снимал военные позиции, затруднился ответить. После задержания он был передан работникам полиции для дальнейшего выяснения причин.

Как сообщалось, в Новоград-Волынском районе Житомирской области священник одного из храмов УПЦ МП призвал поддержать в войне военнослужащих Российской Федерации. Отмечается, что священник публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины, призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора России.

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