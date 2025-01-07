В Одесской области задержан командир воинской части за систематическое вымогательство денег у подчиненных

С июня по декабрь 2024 злоумышленник собрал более 400 тысяч гривен. Он был задержан с 41 тысячей гривен, которые были переданы ему за декабрь.
В течение семи месяцев командир одной из воинских частей требовал от подчиненных 30% дополнительных денежных выплат, мотивируя это потребностями воинской части, такими как ремонт техники. Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения очередной взятки.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, 31-летний военный руководитель получал деньги, угрожая отказывающимся платить, созданием искусственных препятствий на службе: фиксацией несуществующих недостатков, безосновательным переводом в зоны боевых действий или другие подразделения.
С июня по декабрь 2024 злоумышленник собрал более 400 тысяч гривен. Он был задержан с 41 тысячей гривен, которые были переданы ему за декабрь.
Во время обысков в автомобиле и по месту жительства фигуранта изъяли:
• деньги, полученные незаконным путём;
• мобильные телефоны;
• банковские карты.
Начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Одесского районного управления полиции №1 Валентина Горошко подтвердила, что собрано достаточно доказательств для оглашения подозрения.
Командир задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Операцию по задержанию провели следователи Одесского районного управления полиции №1 совместно с оперативниками военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. Журналисты заявили о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.
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