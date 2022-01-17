В Одесской области зафиксировали подземные толчки: что произошло

В Одесской области зафиксировали подземные толчки: что произошло

В ГСЧС сообщили, что обошлось без последствий.

В горах Румынии произошло землетрясение, толчок от которого зафиксирован в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.

"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, распространившийся на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 13 январяв Закарпатье также было зафиксировано землетрясение с магнитудой 1,5.

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