В Одесской области зафиксировали уникальную краснокнижную птицу с красным клювом (видео)

Кулик-сорока. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали появление кулика-сороки — перелетной прибрежной птицы, которая недавно вернулась из Африки.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

«Уже 1486 сутки продолжается жесточайшая полномасштабная война варварской орды против Украины. Между тем в природе неизменно идут свои закономерные процессы. Кулик-сорока, Haematopus ostralegus — прибрежная птица из ряда сивкообразных на днях прилетела уже в Национальный природный парк „Тузловские лиманы“ с самой Африки», — написал ученый.

По словам ученого, в прошлом году часть птиц прилетела в нацпарк с территории Польши, после чего переместилась в Гвинею-Бисау.

Кулик-сорока / © Facebook/Иван Русев

Что известно о кулике-сороке

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) относится к отряду сывкообразных и является единственным представителем своего рода в фауне Украины. В стране он встречается как гнездовая перелётная птица, представленная подвидом H. o. longipes.

Ареал вида охватывает значительные территории Евразии, Австралии, океанические побережья Америки и Южной Африки. В Украине кулик-сорока гнездится преимущественно на Азово-Черноморском побережье, а также вдоль крупных рек — Днепра, Десны и Припяти. Отдельные случаи гнездования фиксировали также на Сейме, Горыни и Случи.

Это птица средних размеров с характерной контрастной окраской: у взрослых особей в брачном оперении голова, шея и верх туловища черные, тогда как нижняя часть — белая. Клюв, окологлазное кольцо и радужка имеют ярко-красную окраску, ноги — розовые. Длина тела составляет 40-45 см, размах крыльев — 80-85 см, масса — от 330 до 750 граммов. Молодые птицы имеют более тусклую, бурую окраску.

Кулик-сорока является перелетным видом: в Украину он прибывает в первой половине марта — середине апреля. Поселяется на побережьях морей, рек, озер и водохранилищ, а также на солончаках. Гнездится отдельными парами. Откладывание яиц обычно происходит со второй половины апреля до начала мая, в кладке — преимущественно четыре яйца. Насиживают их оба родителя в течение 26-27 дней. Первые птенцы появляются в конце мая.

Улетают птицы в конце июля — в сентябре, иногда задерживаются до октября. Зимуют в Западной Европе, Северной Африке и Южной Азии. Основу их рациона составляют двустворчатые моллюски, а также различные водные и наземные насекомые.

По оценкам специалистов, численность кулика-сороки в Украине составляет около 650-800 пар. В то же время популяция сокращается из-за деградации мест гнездования, размывания и зарастания песчаных островов, колебания уровня воды в водоемах и браконьерства.

Вид занесен в Красную книгу Украины и имеет статус «уязвимый». Также он находится под охраной международных природоохранных соглашений, в частности Бернской конвенции и соглашения AEWA.

