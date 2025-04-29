В Одесской области зафиксировали ядовитую сколопендру (фото)

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На юге Украины, особенно в Одесской, Херсонской областях и Крыму, можно встретить быстрого и агрессивного хищника — сколопендру. Эта ядовитая многоножка, хотя и активна преимущественно ночью, недавно попала в объектив фотоаппарата средь бела дня на людной улице города Южное.

Об этом сообщило издание «Гривна».

Сколопендра достигала 12-14 см. Стоит отметить, что максимальный размер этих существ в Украине достигает 15 сантиметров, тогда как их тропические родственники могут вырастать до впечатляющих 30 сантиметров. На первый взгляд, она кажется незначительной, но ее укус болезненный, а яд опасен для человека.

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Журналистка, сделавшая фото сколопендры, убедилась в этом на собственном опыте: животное бросилось на объектив камеры, а затем гналось за ним несколько метров, пока его не спугнул приближающийся автомобиль.

Интересно, что несмотря на это, находятся желающие держать этих опасных существ, как домашних любимцев. На украинских онлайн-платформах купли-продажи недавно появились объявления о продаже сколопендр, размещенные жителями Одесской области. Один продавец предлагает десять 8-сантиметровых особей, а другой — одну большую, 14-сантиметровую, и даже готов отправить ее по почте.

Объявления о продаже сколопендры / © OLX

Сколопендры любят тепло, влагу и темные уголки, поэтому часто прячутся в щелях, подвалах или даже в жилых домах. Однако последние годы свидетельствуют: их ареал может расширяться.

В Одесской области в 2013 году жители одного из поселков жаловались на нашествие ядовитых существ. В 2022 году сколопендру видели на Николаевщине, а в этом году, в марте, большую особь обнаружили даже на Днепропетровщине. Местные экологи связывают увеличение случаев встреч с этими экзотическими существами с изменениями климата.

Истории о сосуществовании людей и сколопендр не всегда заканчиваются только мгновенными встречами. Жительница Херсонщины Наталья рассказала о настоящем «терроре», который устроили эти многоножки ее пожилым родителям. Еще до начала полномасштабной войны сколопендры буквально заполонили их дом в Станиславе, заползая даже в кровать. В одном из случаев мать Натальи пострадала от укуса и вынуждена была обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в Запорожье человек заболел ботулизмом, уколов ботокс.