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В Одесской области загорелся большой пожар: что произошло (фото, видео)

В Одесской области загорелся большой пожар: что произошло (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1195
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области загорелся большой пожар: что произошло (фото, видео)

Скриншот с видео

Пострадавших в пожаре нет.

В Одесской области вспыхнул масштабный пожар 4 марта, жители областного центра сообщают о густом дыме.

Соответствующая информация и кадры появились в местных пабликах.

Выяснилось, что причиной пожара стало горение сухой травы.

Так, "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС в Одесской области сообщило, что на полях орошения горит сухая трава. Огонь распространился на территории около 2000 кв. м.

Напомним, накануне в Печерском районе Киева прогремел взрыв, после которого загорелась квартира. Спасатели мгновенно провели эвакуацию жильцов дома. Выяснилось, что это взорвался баллон с пропаном.

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Дата публикации
Просмотры
1195
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