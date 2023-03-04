В Одесской области загорелся большой пожар: что произошло (фото, видео)

Пострадавших в пожаре нет.
В Одесской области вспыхнул масштабный пожар 4 марта, жители областного центра сообщают о густом дыме.
Соответствующая информация и кадры появились в местных пабликах.
Выяснилось, что причиной пожара стало горение сухой травы.
Так, "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС в Одесской области сообщило, что на полях орошения горит сухая трава. Огонь распространился на территории около 2000 кв. м.
Напомним, накануне в Печерском районе Киева прогремел взрыв, после которого загорелась квартира. Спасатели мгновенно провели эвакуацию жильцов дома. Выяснилось, что это взорвался баллон с пропаном.
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