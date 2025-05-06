В Одесской области заметили редких блестящих птиц: появилось видео

Блестящий ибис (каравайка) — Plegadis falcinellus / © Википедия

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В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» на Одесщине заметили редких птиц — мигрирующих блестящих ибисов или караваек.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев в Facebook и обнародовал видео.

Ученый рассказывает, что весной птицы появляются сначала на Тузловских лиманах, а затем улетают в дельту Днестра, именно в то место, где когда-то была самая большая популяция гнездящихся блестящих ибисов на всем Причерноморье.

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«В нашем нацпарке у них нет возможности гнездиться, потому что нет подходящих биотопов — соответствующих кустов ивы, на которых они любят делать гнезда. А в дельте Днестра для них было все — был почти рай для этих птиц. Было …но человек разрушили своими неудачными действиями их природную экосистему, разрушил циклы водности, наличие мелководий и они здесь уже очень редкими гостями на гнездовании», — отметил сотрудник нацпарка.

На Тузловских лиманах ибисы еще мигрируют и кочуют с лимана в лиман, но мощные шумы войны пугают их.

Каждый год со второй-третьей декады апреля их можно видеть на мелях Тузловских лиманов.

«Весь день с утра до вечера птицы посвящают поискам пищи, без устали блуждая мелководием Тузловских лиманов.

Клюв блестящего ибиса (с английского Glossy Ibis) или каравайки оснащен чувствительными осязательными рецепторами, что позволяет им безошибочно нащупать и схватить добычу.

Эти птицы едят всевозможных многощетиночных червей, рачков, моллюсков, водяных насекомых, а также мальков рыб.

На ночлег птица устраивается в кронах деревьев или на кустах и изломах камыша.

Почему птицы исчезают с Одесщины

Причиной вымирания каравайки в дельте Днестра — хрупкого символа Нижнеднестровского национального природного парка, является техногенное изменение гидрологического режима реки Днестр, каскадом ГЭС, при котором 85% заболоченной ранее территории дельты сейчас высыхает на длительный период, продолжающийся иногда до 150 дней.

Следует констатировать, что новые правила эксплуатации каскада Днестровских водохранилищ никак не улучшат жизнь блестящих ибисов, поскольку не учитывают элементарные экологические требования этого вида к благоприятному существованию и воспроизводству природной популяции. И считаю, что администрации Нижнеднестровского нацпарка еще предстоит мощно бороться в судах, защищая не на бумагах, а на деле исчезающих легендарных птиц дельты Днестра — блестящих ибисов», — рассказал Иван Русев.

Дата публикации 15:10, 06.05.25 Количество просмотров 1 В Одесской области заметили редких птиц — блестящих ибисов