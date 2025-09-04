- Дата публикации
В Одесской области заметили редкую краснокнижную птицу (фото)
Рыжую цаплю заметили в Одесской области впервые за долгое время. Птица уникальна не только красотой, но и способностью быть индикатором состояния экосистемы.
В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали редкую птицу — рыжую цаплю, занесенную в Красную книгу Украины. Вид относится к исчезающим в Европе и нуждается в особой охране.
Об этом сообщил орнитолог, кандидат биологических наук Сергей Курочкин.
Кандидат биологических наук Сергей Курочкин рассказал, что рыжая цапля отличается благородным видом и изысканной окраской: каштаново-рыжая грудь и шея сочетаются с пепельно-серой спиной, создавая характерный узор. По размерам она немного меньше серой цапли, однако отличается мастерством маскировки. Замерев среди камыша с вытянутой шеей, птица становится почти невидимой и может часами ждать добычу.
В рационе рыжей цапли — рыба, амфибии, насекомые, ракообразные и мелкие млекопитающие. Гнезда птицы обустраивают в зарослях тростника, используя тростник. В кладке обычно от трех до пяти яиц нежно-голубого цвета. Высиживание и уход за птенцами осуществляют оба родителя.
Ученый отметил, что будущее этого вида напрямую зависит от сохранения водно-болотных угодий и поддержания естественного водного режима Днестра.
«Без экологических попусков из Днестровского водохранилища плавни пересыхают, теряются места гнездования, а численность вида сокращается», — пояснил он.
Основными угрозами для рыжей цапли в Украине остаются осушение плавней, мелиорация, антропогенное давление и изменения гидрологического баланса.
«Вид является индикатором состояния экосистемы: наличие рыжей цапли свидетельствует о сохранности и богатстве камышовых биотопов. Встреча с рыжей цаплей — всегда событие. Она олицетворяет величие природы и одновременно ее хрупкость», — добавил ученый.
