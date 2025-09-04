В Одесской области заметили редкую краснокнижную птицу (фото)

Рудая цапля. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали редкую птицу — рыжую цаплю, занесенную в Красную книгу Украины. Вид относится к исчезающим в Европе и нуждается в особой охране.

Об этом сообщил орнитолог, кандидат биологических наук Сергей Курочкин.

Кандидат биологических наук Сергей Курочкин рассказал, что рыжая цапля отличается благородным видом и изысканной окраской: каштаново-рыжая грудь и шея сочетаются с пепельно-серой спиной, создавая характерный узор. По размерам она немного меньше серой цапли, однако отличается мастерством маскировки. Замерев среди камыша с вытянутой шеей, птица становится почти невидимой и может часами ждать добычу.

В рационе рыжей цапли — рыба, амфибии, насекомые, ракообразные и мелкие млекопитающие. Гнезда птицы обустраивают в зарослях тростника, используя тростник. В кладке обычно от трех до пяти яиц нежно-голубого цвета. Высиживание и уход за птенцами осуществляют оба родителя.

Ученый отметил, что будущее этого вида напрямую зависит от сохранения водно-болотных угодий и поддержания естественного водного режима Днестра.

«Без экологических попусков из Днестровского водохранилища плавни пересыхают, теряются места гнездования, а численность вида сокращается», — пояснил он.

Основными угрозами для рыжей цапли в Украине остаются осушение плавней, мелиорация, антропогенное давление и изменения гидрологического баланса.

«Вид является индикатором состояния экосистемы: наличие рыжей цапли свидетельствует о сохранности и богатстве камышовых биотопов. Встреча с рыжей цаплей — всегда событие. Она олицетворяет величие природы и одновременно ее хрупкость», — добавил ученый.

