В Одесской области заметили редкую птицу из Красной книги (видео)

Черный коршун

Реклама

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на побережье Черного моря удалось снять на видео редкую птицу — коршуна черного.

Кадры обнародовал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, молодой черный коршун (Milvus migrans) вел себя достаточно спокойно и подпустил людей очень близко. Ученый отметил, что птица будто «размышляла», как будет осуществлять перелет через море.

Реклама

Черный коршун

Коршун черный занесен в Красную книгу Украины, поскольку численность этого вида сокращается. Больше всего птицы страдают из-за отстрела во время охоты на пернатую дичь. Кроме того, бывают случаи уничтожения гнезд, ведь людей часто вводит в заблуждение внешнее сходство коршуна с ястребом.

На самом деле эти птицы не представляют угрозы для домашней птицы, ведь их основная пища — это погибшие животные и рыба. На обнародованных кадрах видно, как коршун спокойно прогуливается по морскому побережью, а вода достигает его лап.

По научным данным, в Украине сейчас гнездится около двух тысяч особей этого вида. В то же время за последние 30 лет их численность уменьшилась в три-пять раз.

Напомним, ранее ученые рассказывали, что в украинских лесах, в том числе и вблизи Киева, обитают краснокнижные черные коршуны. Это большие перелетные птицы с размахом крыльев до полутора метра, которые прилетают к нам только летом.